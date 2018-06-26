В Кишиневе проходят акции протеста из-за отмены результатов выборов

Демонстранты заблокировали главный бульвар Кишинева возле здания мэрии. Сотни человек, которые не согласны с отменой результатов выборов мэра столицы, скандируют без остановки "Долой мафию".

Как сообщает ТАСС, акцией руководят лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, а также лидер Партии действия и солидарности Майя Санду. Они призывают к проведению массовых акций протеста по примеру Армении.

3 июня во время второго тура выборов Нэстасе обошел на 5 процентов кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но затем опротестовали итоги выборов в суде. Они указали на ряд нарушений Нэстасе — незаконную агитацию и привлечение иностранных политиков к избирательной кампании.

Суд Кишинева отказался признавать выборы в целом, указав на нарушения как Нэстасе, так и Чебана. 25 июня Высшая судебная палата отклонила жалобу Нэстасе. Решение ВСП является окончательным и не подлежит оспариванию.

Как сообщает "Интерфакс", глава Делегации ОБСЕ в Молдавии Петер Михалко выразил разочарование решением суда. По его мнению, воля народа, демократические ценности и принципы верховенства права не были соблюдены.