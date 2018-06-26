Москалькова в Киеве встретится с экипажем "Норд"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сейчас в Киеве, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, сначала она планирует посетить осужденного на Украине российского военнослужащего Максима Одинцова, а после — пообщаться с экипажем судна "Норд", задержанным в Азовском море.

Киев удерживает российских рыбаков с марта этого года. Кроме того, украинская пресса пишет о возможной встрече с главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. Сообщается, что для этого Кирилла Вышинского перевезут из Херсона в Киев, однако официальной информации пока нет.

В ближайшее время Москалькова намерена посетить осужденного в России Олега Сенцова, передает ТАСС.

Омбудсмен обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к Сенцову был допуск врачей, Однако, по ее словам, Сенцов сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами.

"Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения", — сказала Москалькова. Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен отметила, что "не видит смертельной опасности".