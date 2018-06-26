Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в РФ, сообщается на сайте Кремля.

Во время "Прямой линии" глава государства заявил, что необходимо пойти по пути либерализации приобретения гражданства РФ​​​.

Ответственные за выполнение поручения — глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин должны сообщить о результатах 31 августа 2018 года.

Также президент поручил принять меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков. Доклад главе государства должен поступить 1 сентября. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер РФ Дмитрий Медведев, главы регионов, а также руководитель АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

На сайте Кремля сообщается, что Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не допустить необоснованного роста цен на авиационное топливо и авиабилеты. Доклад по этому вопросу от главы ФАС Игоря Артемьева президент ждет до 1 августа текущего года.

Кабмину президент поручил внести изменения в законодательство РФ для обеспечения ставки по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6% годовых.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 процентов годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)", — отмечается в документе.