Сколько кофе нужно пить для укрепления сердца

В копилке кофеманов появилось ещё одно свидетельство пользы бодрящего напитка. Учёные из Германии описали неизвестный ранее механизм влияния кофеина на восстановление сердечных мышц, сообщает сайт Medical Xpress.

Медикам известно, что потребление кофе связано с более низкими рисками развития диабета второго типа и некоторых болезней сердца. Однако принцип защитного действия им до сих пор не был понятен.

Команда исследователей под руководством Джуди Хенделер (Judith Haendeler) из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе нашла ответ. Эксперименты на мышах показали, что кофеин способствует перемещению регуляторного белка в митохондрии, улучшая тем самым их работу и способствуя защите от повреждений клеток сердечно-сосудистой системы.

Белок, о котором идёт речь, носит название р27. В своих первых исследованиях учёные доказали, что доза кофеина, которая содержится в четырёх чашках кофе, улучшает работу эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

Также специалисты обнаружили, что положительный эффект распространяется и на митохондрии, "энергетические станции" клеток.

Команда продолжила работу в этом направлении, и теперь выяснила, что белок р27, который является ингибитором клеточного цикла (то есть продлевает жизнь клеткам), присутствует в митохондриях всех основных типов клеток сердца. Причём этот белок выполняет сразу две важных функции – защищает клетки сердечных мышц от гибели, а также запускает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. Известно, что оба этих процесса способствуют восстановлению сердечной мышцы после инфаркта миокарда. Также они помогают "залечивать" микроповреждения, которые могут происходить постоянно.

Эксперименты на мышах показали, что кофеин заставляет р27 перемещаться в митохондрии, тем самым усиливая и защиту, и восстановительные способности сердечных клеток. Чтобы запустить механизм, нужно выпить четыре-пять чашек кофе, уточняют авторы.

По словам Хенделер, они наблюдали положительные эффекты у грызунов с сахарным диабетом и ожирением, причём как у молодых, так и у пожилых.

"Наши результаты свидетельствуют о новом способе действия кофеина, который способствует защите и восстановлению сердечной мышцы через действие митохондриального белка р27", — поясняет исследователь.

Новые данные помогут усовершенствовать стратегии защиты сердечной мышцы от повреждений, что немаловажно для пациентов в возрасте. Впрочем, "кофейное оздоровление" будет полезно не только людям с повышенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, но и всем тем, кто желает укрепить своё здоровье, полагают исследователи.

Но сперва им предстоит доказать, что положительные эффекты, которые наблюдались у мышей, кофеин оказывает и на клетки человека.

Статья с более подробным описанием работы была опубликована в журнале PLOS Biology.

Напомним о других полезных и не очень эффектах кофе. Так, всего одна чашка бодрящего напитка в день помогает справиться с забывчивостью, а три чашки кофе защищают мужчин от рака простаты. Но, в то же время, напиток изменяет восприятие вкуса и сбивает с толку биологические часы человека.