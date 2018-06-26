Основатель Московской рок-лаборатории умер в Португалии от некроза

Скончался российский рок-гитарист Андрей Сучилин. В конце мая его сняли с авиарейса Амстердам — Гран-Канария из-за невыносимого запаха. Бортпроводники сначала закрыли россиянина в туалете, а затем посадили самолет в португальском Фару. Запах оказался сигналом инфекции. Инфекция вызвала некроз тканей. Музыкант оказался в реанимации и впал в кому.

Андрей Сучилин перенес в больнице на Фару несколько операций, но хирурги не смогли предотвратить распространение заболевания. У рок-музыканта стали отказывать легкие и почки, а затем не справилось и сердце, сообщает РИА Новости.

"Андрей ушел", — сообщила в Facebook жена музыканта Лидия Тихонович.

Это произошло 25 июня. Музыкант скончался, не приходя в сознание.

Кандидат психологических наук Андрей Сучилин не просто один из ведущих рок-гитаристов России, он – один из создателей Московской рок-лаборатории. В 1981 году он создал прог-рок группу "До мажор", с которой сотрудничали многие исполнители-виртуозы. Группа играла с стиле джаз-фьюжн, психоделический рок, экспериментальный рок, прогрессивный рок.

В книгу "100 магнитоальбомов советского рока" Александра Кушнира вошел записанный в 1990 году его группой альбом "Ноэма", которую журнал "Контркультура" назвал "Лучшим альбомом 1990 года". В 2012 году альбом был переиздан в полном виде.

До последнего времени Андрей Сучилин много гастролировал, давал концерты, занимался звукорежиссурой, аудиореставрацией кассет 1980—1990 годов, писал аранжировки и музыку к спектаклям.

Кроме того, Сучилин увлекся социальной журналистикой, работал в журнале "Филантоп", а с декабря 2017 года — в Агентстве социальной информации.