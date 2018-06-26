Молния разметала часовню под Иркутском
Молния разрушила купеческую часовню в музее Тальцы. Части кровли после удара с небес разлетелись на 40 метров вокруг. Часовня — часть Илимского острога в 40 километрах от Иркутска. Помещение часовни после удара молнии загорелось. Пожарные прибыли за три минуты и не дали огню перекинуться на другие объекты музея деревянного зодчества.
Часовня — не памятник архитектуры, сообщает РИА Новости. Это новодел, который был выстроен сотрудниками музея. Наполнить ее помещения экспонатами музейщики еще не успели, поэтому исторические ценности при пожаре не пострадали. Часовня после пожара будет восстановлена.
Музей "Тальцы" ежедневно посещают тысячи российских и иностранных туристов. Основа музея — деревянные постройки малых городов и сел Иркутской области, которые попали в зону затопления при постройке каскада ГЭС на Ангаре. Здесь собраны 178 объектов деревянного зодчества.
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