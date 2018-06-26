Мара Багдасарян продает свой Mercedes, поскольку ездить на нем ей нельзя

Стритрейсерша Мара Багдасарян выставила на продажу свой автомобиль. Девушку пожизненно лишили водительских прав, поэтому шикарная иномарка ей больше не понадобится. Свой Mercedes-Benz S63 2015 года выпуска из "лимитированной версии" она оценила в 7,5 миллионов рублей.

В объявлении о продаже говорится, что Мара Багдасарян стремится поскорее избавиться от своей машины. Пробег – 47 тысяч километров, сообщает телеканал "Москва 24". Автомобиль был дополнительно оттюнингован. Сейчас машина стоит в салоне и ожидает своего нового владельца. У выставленного на продажу Mercedes-Benz S63 2015 года двигатель бензиновый, 5,5 литра. Мощность не менее 585 лошадиных сил. Коробка – автомат.

На объявление о продаже есть отклик: некоторые предложили выкупить машину в рассрочку, другие сетуют, что автомобиль с такой историей, наверняка, находится в убитом состоянии.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток дела о лихачах на Gelandewagen, которые в 2016 году устроили гонки с полицией. Позже ее неоднократно задерживали за рулем за нарушения правил дорожного движения. У девушки-гонщицы скопилось большое количество неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Суд приговорил ее к штрафу и обязательным работам.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил ее водительских прав из-за медицинских противопоказаний – эпилепсии, которая развилась после полученных в автоаварии травм. Правда, по другим данным, справка была поддельной, чтобы избежать прохождения обязательных работ.

В начале мая 2018 года Багдасарян подала иск к одному из столичных подразделений ГИБДД. Она потребовала вернуть ей отобранное водительское удостоверение. Она апеллировала к действующему медицинскому заключению об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Однако суд возвращать водительские права девушке отказался. 2 апреля 2018 года Мару Багдасарян снова задерживали за рулем машины, причем уже без прав.