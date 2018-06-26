Без оглядки на возраст: жительница Владивостока родила тройню в 51 год

В Приморье из перинатального центра выписали жительницу Владивостока, которая родила трех малышей в 51 год. О счастье материнства женщина мечтала много лет. Говорит, что возраст ее не пугает. Она хочет стать примером для своих ровесниц и доказать, что начать новую жизнь и стать родителями никогда не поздно.

"Мой мальчик, Игоречек. Вот такие вот мы". Игорю пока еще велики детские распашонки — но малыш уже догоняет более упитанных брата и сестренку. При рождении он весил чуть больше полутора килограммов, сейчас стремится к трем. Юлия бережно разбирает крохотные детские вещи. Ей 51 год, и всю жизнь она мечтала стать мамой. И вот мечта сбылась — в тройном размере.

Сейчас малыши собираются в свое первое путешествие. Из перинатального центра — домой. В этой палате вместе с мамой они провели ровно 22 дня. И вот — долгожданная выписка. Маму и малышей встречает счастливый отец. Совсем недавно Евгений и Юлия сыграли свадьбу. Родителями оба стали впервые. И пусть каждому уже за 50 — для них жизнь только началась.

"Это огромное счастье, да. Именно стать мамой, стать папой хороших, здоровых малышей", — говорит многодетная мать Юлия Жабыко.

А помогают подержать крохотные свертки даже не родственники — сослуживцы. Юлия возглавляет центр наблюдения и предупреждения цунами. И пусть в ее жизни — ветер перемен, заморскими муссонами и бризами она продолжит наблюдать.

"Такой человек, который очень переживает за работу, за свой коллектив, она обязательно вернется, сможет совмещать и работу, и семью", — сказала и.о. начальника Центра наблюдения и предупреждения цунами Наталья Рабкевич.

В квартире счастливых родителей уже всё заполонили детские вещи. По периметру спальни — кроватки, в центре гостиной — коляска для двойни. На троих во Владивостоке не нашлось. Евгений приготовил к выписке все необходимое. Но до сих пор не может поверить, что теперь их — пятеро. "Крохотулечки такие малюсенькие: это большая ответственность за новую жизнь, которая появилась на свет", — говорит многодетный отец Евгений Жабыко.

Им сейчас все стремятся помочь. Коллеги даже начали составлять график дежурств — кто и когда будет присматривать за малышами. А сами родители при выписке загадывают желание не для себя.

"Тем людям, которые хотят иметь детей, а у них пока не получается, мы завязываем наши ленточки. Наша мечта сбылась стать мамой и папой, пусть сбудется их", — сказала многодетная мама.

Юлия пока что самая взрослая роженица в Приморском перинатальном центре. Но врачи не исключают, что она подаст пример ровесницам. И счастье материнства станет возможным без оглядки на возраст.