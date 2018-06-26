В Москве умер поэт Андрей Дементьев

В Москве скончался известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев. Ему было 89 лет. Всего несколько недель он не дожил до своего 90-летия.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах, поэт умер в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни.

Две недели назад появилась информация о госпитализации Дементьева. Однако его жена Анна Пугач заявила тогда, что поэт просто простыл, поэтому было решено для профилактики положить его в больницу. По словам супруги, вскоре его выписали, и он чувствовал себя хорошо.

Андрей Дементьев — известный советский и российский поэт. Родился 16 июля 1928 года в Твери. С 1981 по 1992 год поэт возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. Среди популярных сборников Дементьева — "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени". На его стихи написаны десятки песен — "Яблоки на снегу", "Аленушка", "Отчий дом" и многие другие. Накануне своего 85-летия стал героем программы "Линия жизни" на телеканале "Культура".