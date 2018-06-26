СК завершил расследование дела о наезде на пешеходов у метро "Славянский бульвар"

Расследование уголовного дела о въезде автобуса ЛиАЗ в подземный переход у московской станции метро "Славянский бульвар" завершено. Автобус под управлением Виктора Тихонова сбил пешеходов. Четыре человека погибли на месте происшествия, двоим прохожим был причинен тяжкий вред здоровью. Еще восемь человек пострадали при аварии.

Водитель автобуса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц"), сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи проверили с привлечением экспертов техническое состояние автобуса. Судебная автотехническая экспертиза собрала доказательства того, что Виктор Тихонов проявил преступную небрежность и проигнорировал свои обязанности, потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. Он ошибочно нажал на педаль газа. В результате машина разогналась резко до скорости в 23 километра в час.

Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. Он не использовал для остановки автобуса работоспособные рабочий и стояночный тормоза, вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель.

Это привело к съезду автобуса в подземный переход, по которому шли люди. Следствие передало всю собранную доказательную базу на рассмотрение суда по существу.