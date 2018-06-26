Столкновение двух автомобилей в Уфе привело к гибели беременной женщины. Видео

Поздним вечером, 25 июня, в Уфе произошла авария: на перекрестке столкнулись два автомобиля — Daewoo Nexia и Nissan Teana. От удара корпус «Нексии» деформировался, и беременную пассажирку, получившую травмы, зажало в машине. Кроме того, в салоне находился двухлетний ребенок: очевидцы говорят о том, что он ехал без использования детского кресла.

Водитель и мальчик выбрались из автомобиля, и прибывшие на место аварии спасатели решили вызволить застрявшую женщину при помощи болгарки, однако они не учли опасность разлившегося горючего. Сноп искр, поднявшийся из-под работающего инструмента, поджег бензин, и Nexia вместе с пассажиркой, зажатой внутри, загорелась.

Пожар был быстро потушен, и женщину все-таки вызволили из плена и увезли в больницу. К сожалению, под утро она и ее нерожденный ребенок скончались от полученных ранений. Ее двухлетний сын сейчас находится в реанимации с тяжелыми травмами.