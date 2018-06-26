Бердск затопило нечистотами. Провалился грунт

В частном секторе Бердска, второго по численности населения города в Новосибирской области, где проживает около 100 тысяч человек, произошел прорыв канализации. В результате на одной из улиц провалился грунт, а канализационными стоками затоплены подходы к домам, передает ТАСС.

Как сообщил заместитель директора по строительству и общим вопросам бердского МУП "Комбинат бытовых услуг" Александр Алексеенко, в городе введен режим ЧС.

Он пояснил, что коллектор разрушился из-за коррозии и воздействия агрессивной среды канализации. В настоящее время коммунальные службы пытаются противостоять подъему уровня воды.

Место провала грунта огорожено. Известно, что провал в асфальте составляет несколько квадратных метров. "Ограждение — это вынужденная мера, позволяющая не допустить затопления улиц нечистотами", — говорят коммунальщики.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года в поселке Колывань Новосибирской области двое братьев шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме, которую коммунальные службы раскопали в ноябре 2017 года и оставили неогороженной.

По данному делу были задержаны директор "Коммунального хозяйства" и мастер предприятия. Тогда в отставку ушли глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин.