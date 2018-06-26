Прохоров отсудил у Навального рубль

Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального опровергнуть информацию о взятке, которую якобы бизнесмен Михаил Прохоров давал бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину.

"Суд решил: исковые требования Прохорова к Навальному о защите чести и достоинства, деловой репутации удовлетворить", — огласила решение судья Марина Васина.

Как сообщает "Интерфакс", в течение десяти дней Навальный должен выпустить опровержение. Кроме того, суд взыскал с оппозиционера в пользу бизнесмена один рубль в качестве моральной компенсации.

Адвокат Прохорова Тимофей Гриднев сказал, что Навальный, "делая такие заявления в медийном пространстве, используя трибуну суда, просто хочет привлечь к себе внимание".

"Мы считаем, что единственным доказательством, на основании которого суд может принять решение, противное нам — вступивший в законную силу приговор о том, что наш доверитель кому-то дал взятку. Но такого приговора нет", — подчеркнул Гриднев.

В конце апреля Навальный на своем сайте и YouTube-канале разместил видеоролик, в котором обвинил бизнесмена Прохорова в том, что тот дал взятку Александру Хлопонину. Якобы первый купил у второго дом за рубежом по завышенной цене.