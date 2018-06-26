Мигрантов с Lifeline разместят на Мальте

Мальта может принять в своем порту судно Lifeline германской неправительственной организации с более чем 230 нелегальными иммигрантами на борту. Об этом сообщил во вторник официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

В эфире радиостанции РТЛ он призвал глав европейских государств "действовать и реагировать быстро для срочного решения проблемы", передает "Интерфакс".

При этом представитель французского правительства отметил, что Франция может направить на место команду специалистов, которые будут рассматривать запросы мигрантов на предоставление им статуса беженца.

Недавно германское судно Lifeline спасло в Средиземном море терпящих бедствие 234 нелегальных иммигрантов, в числе которых были дети и беременные женщины. Однако итальянские власти отказались принять у себя этих нелегалов, в результате чего судно было вынуждено оставаться в море в ожидании соответствующего разрешения от одной из близлежащих стран.

По словам экспертов, ситуация с Lifeline лишь усилила миграционный кризис в Европе, вызвав серьезные разногласия между лидерами европейских стран. При этом в эпицентре кризиса оказалась Италия, к чьим берегам прибывает большая часть мигрантов.

Похожая ситуация произошла в начале июня с судном Aquarius, эксплуатируемым организациями SOS Mediterannee и "Врачи без границ", с более чем 600 нелегалами на борту. После отказа Италии и Мальты принять мигрантов у себя Испания объявила, что примет судно в Валенсии.