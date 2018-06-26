Комикс как инструкция для убийства: шокирующие подробности убийства украинской модели в США

Комикс, как инструкция для убийства. В США впервые за два года после расправы над украинской моделью озвучены шокирующие подробности преступления. В убийстве Яны Касьян обвиняют ее гражданского мужа — сценариста, сына влиятельных коммерсантов.

В зале суда Блейк Лейбл безучастно смотрит в одну точку, не желая встречаться взглядом ни со своими близкими, ни родственниками своей жертвы. Только что присяжные признали его виновным в зверском убийстве киевлянки Яны Касьян. В 2016 году он расправился с женщиной, всего через три недели после того, как она родила ему дочь.

"Я говорил с несколькими людьми, которые слышали крики из здания, они не могли сказать, был ли это телевизор, поэтому никто не вызывал полицейских", — рассказал сосед Лейбла Алекс Хенли.

Знакомые не без оснований считали Блейка баловнем судьбы. Его мать была наследницей одной из богатейших семей Северной Америки, отец — крупнейшим игроком на рынке недвижимости в Канаде. Будущий наследник миллиардного состояния окружил себя красавицами, поселился в шикарном особняке на Беверли-Хиллз и не в чём себе не отказывал.

"Блейк переехал в Лос-Анджелес и вскоре женился на модели Аманде Браун", — раскрывает детали его биографии, журналист Марк Эбнер.

Жена-красавица родила Блейку ребенка, а он тем временем бросил все силы на карьеру писателя. И весьма успешно. В 2010 году свет увидел его комикс "Синдром" — кровавая история о полубезумном психиатре, который ставит опыты над серийным маньяком. Сам Блейк увлеченно рассказывал о своем творчестве.

"Наша работа отличается от прочих, потому что мы уделяем очень много времени, чтобы сделать все качественно!" – подчеркивал писатель-миллиардер.

Спустя несколько лет брак Блейка и Аманды распался. Выяснилось, что у него есть беременная любовница: красавица-иммигрантка с Украины Яна Касьян. Блейк поселил Яну в своем шикарном особняке. Девушка, которая приехала покорять Голливуд, чувствовала себя словно в сказке, не подозревая, что на самом деле поселилась в одном доме с монстром.

"Мама жертвы этого монстра какое-то время не могла выйти с дочерью на связь. Она очень переживала и в итоге обратилась к полицейским. Офицеры были вынуждены войти в жилище, чтобы проверить, в каком женщина состоянии", — рассказывает капитан федерального департамента шерифов Лос-Анджелеса Стивен Катз.

Капитан Стивен Катз лукавит. Почти три недели полицейские отказывались проверять дом богача, опасаясь, что ничего не найдут, а он натравит на их участок адвокатов. Когда дверь наконец вскрыли, оказалось, что голливудский дворец писателя — это своеобразная пыточная. Несколько дней он измывался над Яной, воплощая в жизнь сюжет безумного комикса. В конце концов, Яна погибла от потери крови, а ее истязатель заказал пиццу и улегся спать рядом с бездыханным телом.

"Он не открывал дверь, забаррикадировался в квартире, сдвинул мебель по всему дому, чтобы помешать офицерам попасть в жилище", — поясняет лейтенант федерального департамента шерифов Лос-Анжелеса Дэвид Колеман.

Несмотря на многочисленные и очевидные улики, кровавые отпечатки пальцев и задержание на месте преступления, Блейк Лейбл так и не признал себя виновным. Присяжные решили иначе. Теперь писателю ужасов грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.