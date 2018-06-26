В Свердловской области внедорожник влетел в толпу пьющих пиво людей

В городе Полевской в минувшее воскресенье, 24 июня, произошла авария: внедорожник наехал на толпу людей, мирно пьющих пенный напиток возле местной пивной.

Испугавшийся расправы водитель автомобиля, который, по словам очевидцев, был пьян, заперся в своей машине. Вскоре толпе все-таки удалось вытащить виновника аварии из машины, однако его тут же спас от расправы подъехавший наряд полиции.

В результате аварии шесть человек были доставлены в больницу, об их состоянии пока не сообщается.