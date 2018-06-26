Голос разума не нужен: журналисты возмущены отказом пропустить Примакова на Украину
Журналист, телеведущий, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков заявил, что решение запретить ему въезд на Украину говорит о том, что Киеву "голос разума и адекватности не нужен".
Как сообщалось ранее, украинские власти запретили российскому телеведущему въехать на территорию страны. Примаков собирался принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. По словам Примакова, ему заявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и объявили о запрете въезда на Украину на пять лет.
"Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Хотя конкретную точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом", — сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что прибыл в Киев по работе для участия в конференции ОБСЕ, хотел выступить с предложениями по работе журналистов. Примаков заявил, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, где подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле планируют выяснить детали ситуации, в которой оказался российский тележурналист Евгений Примаков, получивший отказ во въезде на территорию Украины.
"Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать. То есть мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Но мы обязательно осведомимся", — заявил Песков.
Ранее секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что союз готовит заявление в международные организации по недопуску Примакова. Он подчеркнул, что эти действия со стороны Украины противоречат европейским ценностям и нарушают право на свободное получение информации и права журналистов.
Отказ журналисту Евгению Примакову во въезде на Украину является еще одним доказательством ограничений свободы слова в этой стране, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
"Наш коллега Евгений Примаков полетел в Киев для освещения визита уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, там должна была состояться конференция ОБСЕ по свободе слова. Вот теперь мы видим как в соседней стране относятся к свободе слова, это еще одно подтверждение", — подчеркнул Соловьев.
Как сообщается на сайте СЖР, на площадке ОБСЕ Примаков планировал поговорить с коллегами об условиях работы журналистов на Украине.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сожалеет об отказе въезда на территорию Украины журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер.
"Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде на Украину. Я подтверждаю, что все страны-члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов в регионе", — написал он на своей странице в Twitter.
Кроме Примакова, на Украину также не пустили израильского собкорра RT Полу Слиер, которая направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.
Также на Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
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