Задержан сотрудник университета "Синергия", насмерть сбивший беременную

В Москве задержан виновник аварии, в результате которой погибла беременная девушка, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, Михаил Исаханов, работавший в университете "Синергия", стал участником ДТП в Москве, в результате которого погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности.

Еще не появившийся на свет ребенок погиб мгновенно. За жизнь 28-летней Натальи Львовой неделю боролись врачи московской Боткинской больницы, однако травмы были несовместимы с жизнью.

Известно, что только за этот год Исаханову поступило 49 постановлений о нарушении ПДД.

После происшествия он был уволен из института.