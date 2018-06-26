Президент назначил полпредов в нескольких федеральных округах

Владимир Путин назначил пять новых полпредов в российских регионах. Речь идет о Центральном федеральном округе, где представителем президента станет Игорь Щеголев. А в Северо-Западном округе теперь будет работать Александр Беглов.

Одно из самых громких назначений в Уральском федеральном округе. Там полпреда Игоря Холманских, который изначально был начальником цеха на "Уралвагонзаводе", сменил теперь уже бывший помощник президента по вопросам самоуправления Николай Цуканов.

Кроме того, в Сибирском федеральном округе так и остается на своем посту Сергей Меняйло, в Южном – Владимир Устинов.

А в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева сменил генерал генерал-майор Александр Матовников.