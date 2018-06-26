Сенцову "капают" тот же Nutridrink, что и Савченко

Голодающего украинского режиссера Олега Сенцова кормят той же смесью для энтерального питания Nutridrink, что и объявлявшую в "Матросской тишине" голодовки осужденную в России за убийство российских журналистов Надежду Савченко. Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу. Он не теряет в весе, заверил украинского омбудсмена Людмилу Денисову глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов.

Людмила Денисова попросила главу СПЧ помочь ей незамедлительно посетить заключенного Сенцова, сообщает РИА Новости. Михаил Федотов на встрече с Денисовой добавил, что консилиум врачей оценил состояние здоровья Сенцова как удовлетворительное, ему было скорректировано лечение. Nutridrink назначена украинскому режиссеру, осужденному за подготовку в России терактов, с 8 июня.

Савченко была осуждена в России на 22 года. Она корректировала артиллерийский огонь по группе российских журналистов у луганского поселка Счастье. Под огнем погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину.

Олег Сенцов заявил, что он не хочет быть помилованным.