Елизавета II дала согласие на Brexit

Британская королева одобрила выход страны из Европейского Союза. Только теперь Brexit имеет законную силу и отменяет предыдущий документ о входе Великобритании в "Европейское сообщество". Это предшественник ЕС, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум о выходе из Европейского союза. За это решение высказались 51,9% граждан островов. Ожидается, что страна покинет ЕС в начале 2019 года.