26 июня 201815:08
Елизавета II дала согласие на Brexit
Британская королева одобрила выход страны из Европейского Союза. Только теперь Brexit имеет законную силу и отменяет предыдущий документ о входе Великобритании в "Европейское сообщество". Это предшественник ЕС, пишет агентство "Интерфакс".
Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум о выходе из Европейского союза. За это решение высказались 51,9% граждан островов. Ожидается, что страна покинет ЕС в начале 2019 года.
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