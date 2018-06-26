Все больше шведов недовольны скандинавским социализмом

Представители авторитетного экономического портала Bloomberg провели исследование, в ходе которого выяснили, что все больше граждан Швеции выражают недовольство так называемым "скандинавским социализмом". Шведам не нравятся высокие налоги и работа местной системы здравоохранения.

По данным журналистов, количество людей, ожидающих приема у врача или операции более 90 дней, увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с 2014 годом. Сегодня таких пациентов в Щвеции – почти 50 тысяч человек.

"Врачи не справляются с нагрузкой. За последние годы много медицинских центров закрылись. По этой же причине значительному количеству беременных отказывают в осмотрах", — отмечают представители Bloomberg.

Граждане страны жалуются также, что в последнее время в Швеции возросла криминогенная обстановка. Многие считают, что это связано с притоком беженцев, которых в 10-миллионном государстве 600 тысяч.

"Полиция оказывается бессильной во многих случаях. В некоторых прежде тихих областях стало опасно", — цитируют журналисты участников соцопросов.

Кроме того, количество граждан Щвеции, считающих, что они платят слишком высокие налоги, увеличилось с 2014 года на 18 процентов (сегодня это число составляет 45 процентов населения страны). Возросла поддержка правой консервативной партии.

Представители правящей Социально-демократической партии говорят при этом, что ничего кардинально менять не планируют, и налоги могут возрасти.

В начале сентября в Швеции состоятся парламентские выборы.