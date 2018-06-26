ГВП Украины: по стране "гуляет" около 400 тысяч незарегистрированных стволов

По Украине "гуляет" по меньшей мере 400 тысяч незарегистрированных автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов, которые, скорее всего, вывезены из Донбасса, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в интервью изданию theinsider. О пояснил, что за последние 4 года правоохранительные органы возбудили около 40 тысяч уголовных дел о незаконном обороте оружия. И, если верить статистике, это только 10% от реального количества "стволов" на руках у населения.

Матиос уверен: все, кто побывал в зоне военного конфликта, "кроме посттравматического синдрома" привезли домой патрон, гранату, автомат винтовку или еще какой-нибудь трофей.

Напомним, главный военный прокурор прославился после того, как рассказал о реальных потерях ВСУ в Донбассе. По его данным, с начала конфликта там погибли 3784 человека. Кроме того, Матиос обратил внимание на число самоубийств среди военнослужащих. С собой покончили 554 человека.

Также он пожаловался, что никаких централизованных мероприятий по морально-психологической помощи военнослужащим не проводится, а опытных психологов катастрофически не хватает. При этом, отметил Матиос, деньги на помощь бывшим и нынешним участникам конфликта в Донбассе выделяются, и деньги немалые – 109 миллионов гривен, или более 4 миллионов долларов. Но куда они уходят, неизвестно.