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Массовые вымирания видов в истории Земли 3 часа назад
Биологи оценили ущерб: одичавшие кошки истребляют рептилий Австралии миллионами
Переселенцы со всего света стали главной напастью для уникального животного разнообразия Австралии. Всему виной оказались новые для континента виды, которые люди привозили с собой. В биологии их принято называть инвазивными. Так, чуть более 200 лет назад европейцы завезли сюда домашних кошек. Но со временем кроме милых питомцев в Австралии расплодились и кошки одичавшие. Вот о них-то и пойдёт дальше речь.
Проблема в том, что на континенте у новых хищников оказалось очень мало естественных врагов, если таковыми вообще можно считать динго и орлов. Чувствуя себя чересчур вольготно, одичавшие кошки стали существенно крупнее своих домашних родственников и на сегодняшний день уже доставили немало забот биологам и экологам всей страны. Ранее учёные уже пытались оценивать ущерб от повсеместного истребления кошками птиц и мелких млекопитающих. Теперь же у исследователей, наконец, добрались руки и до рептилий континента.
За дело взялась команда специалистов во главе с Джоном Уойнарски (John Woinarski) из Университета Чарльза Дарвина. Учёным пришлось вскрыть немало кошачьих желудков, в результате чего было получено порядка десяти тысяч образцов полупереваренных останков разнообразных пищевых объектов.
Цифры, приводимые учёными в статье, которая была опубликована в издании Wildlife Research, без преувеличения можно назвать колоссальными. Так, выяснилось, что ежегодно дикие и домашние кошки выедают до 650 миллионов рептилий.
"В среднем каждый дикий кот убивает 225 рептилий в год, – рассказывает Уойнарски. – Известно, что эта разновидность животных в Австралии съедает гораздо больше рептилий, чем в США или Европе".
В ходе работ биологи обнаруживали в желудках особо крупных экземпляров останки до 40 отдельных ящериц. Всего же им удалось выявить 250 видов поедаемых кошками рептилий, в том числе и 11, находящихся на грани исчезновения. Среди жертв наиболее часто встречались пустынные эгернии, бородатые ящерицы и гекконы.
Разумеется, одичавшие кошки питаются далеко не одними только ящерицами и змеями. В частности, по данным той же команды специалистов, от их зубов ежедневно погибает около миллиона птиц, в том числе и представителей таких редких видов как синегрудый пёстрый флейтист, куропатковый каменный голубь и ночной попугай. Кроме того, всё те же злостные хищники считаются одной из основных причин высокого уровня вымирания многих мирных млекопитающих Зелёного континента.
Проблема одичавших кошек настолько велика, что правительство страны вынуждено систематически выделять внушительные средства на борьбу с ними. Так, регулярно проводится массовая стерилизация животных, и охотники получают одобрение на отстрел миллионов экземпляров.
В качестве одной из мер по защите биоразнообразия Австралийская организация по охране дикой природы (AWC) возвела 44-километровое электрифицированное ограждение вокруг территории в 9400 гектар в пустынном регионе. Выделенная территория будет полностью очищена от одичавших кошек. Её планируется постепенно увеличить до 100 тысяч гектар и использовать для восстановления численности особо угнетённых видов животных.
Остаётся добавить, что уникальная для нашей планеты природа Австралии нуждается в особой заботе, чем озадачено немало научных институтов и организаций по охране окружающей среды. Проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) регулярно публикует материалы о самых значимых победах и поражениях на этом фронте, например, о неудачной попытке возвращения в дикую природу сумчатых куниц, новых стратегиях защиты коал, трудностях сохранения Большого Барьерного рифа и многом другом.
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