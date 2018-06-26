Помпео: русские не разделяют наши ценности

Дональду Трампу и Владимиру Путину предстоит обсудить много вопросов, считает госсекретарь США Майкл Помпео.

"Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации на Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

По мнению Помпео, каждая из этих тем важна, чтобы попытаться "вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию".

При этом госсекретарь США подчеркнул, что в России не разделяют американские ценности, передает ТАСС.

"Русские, в отличие от европейцев, не разделяют наши ценности", — отметил он. "Это другой разговор, но это разговор, который следует вести", — указал Помпео.

Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщили, что встреча лидеров США и России может состояться 15 июля в Вене. Однако в Кремле на это сообщили, что пока не готовы предоставить информацию по этому вопросу.