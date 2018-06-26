Овечкин привезет в Москву Кубок Стэнли в первой половине июля

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о планах привезти Кубок Стэнли в Россию в первой половине июля. Российский форвард сообщил, что очень хочет выставить ценный трофей в динамовской школе, воспитанником которой является хоккеист.

"Я очень хочу привезти кубок в свою родную школу. Знаю, насколько это важно для подрастающего поколения. Впервые кубок я увидел, когда мне было примерно 14 лет. Мы полетели играть в Торонто и в Зале хоккейной славы нам его показали. Конкретную дату я назвать не могу, но планирую это сделать в первой половине июля", — сообщается на официальном сайте ХК "Динамо".

Напомним, что Александр Овечкин впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. Произошло это 7 июня. "Вашингтон Кэпиталз" в финальной серии обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.