С Андреем Дементьевым простятся 29 июня в Зале имени Чайковского

Прощание с Андреем Дементьевым, скончавшимся на 90-м году жизни, состоится 29 июня в концертном зале имени Чайковского в Москве в 11 часов утра.

Об этом ТАСС рассказала вдова поэта Анна Пугач, подчеркнув, что место похорон пока не определено точно. Речь идет или о московском или о тверском кладбище.

Поэт родился 16 июля 1928 года в Твери (тогда Калинин). Дементьев являлся автором более 50 поэтических сборников, среди самых известных его стихотворений — "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком — не простая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

На его стихи созданы десятки песен, среди которых "Отчий дом", "Друзья", "Всё начинается с любви", "Письмо отца", "Люди, чаще улыбайтесь", "Прекрасное имя — Россия", "Яблоки на снегу", "Как жаль", "Ласточки домой вернулись" и многие другие.

В 80-90 годах он возглавлял журнал "Юность". С 1997 года по 2001 год трудился шефом бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке. Был телеведущим на канале ТВЦ в программе "Народ хочет знать". С 2001 года вел авторскую программу "Виражи времени" на "Радио России". Последний эфир ее вышел 23 июня 2018 года.

Умер 26 июня 2018 года на 90-м году жизни в 1-й Городской больнице в Москве после продолжительной болезни.