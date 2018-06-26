Российские авиастроители передали заказчикам почти сотню боевых самолетов в 2017 году

Российская Объединенная авиастроительная корпорация стала мировым лидером в области производства военной авиации в 2017 году. ОАК выпустила 94 боевых машины, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет компании.

Для сравнения эксперты приводят двух крупнейших американских производителей Boeing и Lockheed Martin. Первый в прошлом году выпустил 39 ударных самолетов, 19 патрульных машин и 20 вертолетов. Второй в общей сложности собрал и продал 74 военных летательных аппарата.

Кроме того, по мнению специалистов ОАК, наибольшим спросом в мире будут пользоваться многоцелевые истребители Су-30 и МиГ-29, а также учено-боевые Як-130. Причем список покупателей этих машин может серьезно расшириться.

До 2035 года, прогнозирует корпорация, из цехов ее предприятий должны выйти 2450 самолетов.