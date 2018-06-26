Украинка, обратившаяся к Путину, получила российский паспорт

Ирина Баракат, которая пострадала в сирийском Алеппо, получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в Военно-медицинском госпитале имени Кирова, что в Санкт-Петербурге. Женщина проходит там лечение, сообщает агентство ТАСС.

Ирина поблагодарила Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за то, что ее вывезли из Сирии на лечение в Петербург, а потом и помогли с гражданством.

Напомним, гражданка Украины Ирина Баракат вышла замуж за сирийца и переехала жить в Алеппо. Там она работала переводчиком и помогала российским военнослужащим. В 2016 году самодельный снаряд террористов попал в дом, где находилась женщина и ее семья. Ирина закрыла собой детей и получила тяжелейшие ранения: потеряла ногу и кисть руки.

Во время "Прямой линии" Ирина обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать ей гражданство России. Так как без него к ней не пускают мужа и двоих детей.

Вчера стало известно, что гражданство РФ Ирине Баракат получила. Соответствующий указ президента появился на официальном портале правовой информации.