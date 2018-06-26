Нидерланды запретили закрывать лицо в общественных местах

Сенат Нидерландов одобрил запрет на ношение бурки и другой закрывающей лицо одежды в общественном транспорте, правительственных зданиях, школах и больницах. За нарушение этой нормы документ предусматривает штраф в размере 400 евро, пишет издание DutchNews.

Нижняя палата парламента приняла этот законопроект еще в ноябре 2016 года. Однако когда именно он вступит в силу, пока неизвестно. Сообщается, что министр внутренних дел Кайса Оллонгрен обсудит этот вопрос с полицией и другими должностными лицами.

Во Франции запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, был принят еще в апреле 2011 года. В Швейцарии аналогичная мера была одобрена нижней палатой парламента в 2016 году, напоминает РИА Новости.