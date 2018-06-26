Президент Филиппин назвал бога глупцом

Лидер Филиппин Родриго Дутерте вновь оказался в центре скандала. Во время выступления по местному ТВ президент назвал бога глупцом, а христианство – неприемлемой для него религией, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В своей речи Дутерте раскритиковал библейскую историю сотворения мира, а также изгнание Адама и Евы из Эдемского сада.

"Представьте, вы создали мир, а затем сами же его разрушаете. Не понимаю этого, что за глупец этот бог?", — спросил Дутерте.



Кроме того, филиппинский лидер не понимает понятия первородного греха.

"Как это, вы еще не родились, а уже согрешили? Что это за религия такая?", — возмутился политик.

Позже слова президента прокомментировал его пресс-секретарь Гарри Роке. Он заявил, что Дутерте высказал в интервью исключительно свое личное мнение.

"В юности он подвергся насилию со стороны священника, когда учился в католической школе", — попытался оправдать Роке слова Дутерте.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин отправил в ад представителя ООН.





