Останки оленя возрастом 120 тысяч лет рассказали, как охотились неандертальцы

неандерталец копье охота олень добыча отверстие дыра след стратегия коллектив команда история археологияНеандертальцы сообща охотились на оленей, координируя свои действия. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с Уиллом Рубруксом (Wil Roebroeks) из Лейденского университета в Нидерландах. Научная статья авторов опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Возраст ископаемого, найденного в Германии, оценивается в 120 тысяч лет. Как уточняет агентство AFP, раскопки в этом районе ведутся с 1980-х годов. Найдены десятки тысяч костей оленей, лошадей и коров, а также тысячи каменных орудий, принадлежащих неандертальцам.

Останки оленя вымершего вида Dama dama geiselana были обнаружены больше 20 лет назад, но лишь сейчас антропологи поняли истинное значение находки.

Дело в том, что в тазовой кости животного рядом с позвоночником зияет круглая дыра диаметром 11 миллиметров. Согласно заключению экспертов вооружённых новейшими технологиями, она не могла быть пробита зубом хищника или, скажем, клювом падальщика. Это отверстие оставило оружие человека.

Единственным человеческим видом, обитавшим в ту эпоху в этой местности, были неандертальцы. Историки давно знают, что они были заправскими охотниками. Помимо многочисленных костей съеденной добычи на неандертальских стоянках найдены копья.

Однако как они пользовались этим оружием? Били, не выпуская древко из рук, или метали, как дротик? Выходил ли первобытный охотник на промысел в одиночку или это был коллективный труд? До недавних пор ответа не было.

Как сообщает журнал Science, изготовив аналог неандертальского копья длиной 1,8 метра, учёные попытались пробить аналогичную дыру в останках современного оленя.

Экспериментаторам не удалось это сделать, пока они бросали копьё, как дротик. Зато нужное отверстие получалось, если не выпускать копьё из рук и давить на него. Исследование останков с помощью компьютерной микротомографии также показало, что пронзивший оленя снаряд вряд ли был летящим.

Исходя из этого, учёные предположили, что неандертальцы не метали свои копья, а кололи ими зверя.

Но олень – это не бревно, к которому можно подойти и колоть. Эти звери очень быстро бегают. Чтобы убить оленя, нужно окружить его, отрезать пути к бегству и загнать в тупик. А это уже работа для слаженной команды.

Таким образом, учёные получили ещё одно доказательство сложных форм поведения у неандертальцев. Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что эти представители рода человеческого заботились о больных и стариках, изготовляли предметы искусства, украшали жилища красивыми камнями, хоронили умерших и имели возможность разговаривать.