МАК: в февральском крушении Ан-148 в Подмосковье виноват экипаж

Следственный комитет РФ совместно с Межгосударственным авиационным комитетом восстановили посекундно полет самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, 26 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинспектировал работу подчиненных на месте авиакатастрофы и заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел.

Расследуя крушение Ан-148, представители СКР и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета посекундно восстановили последний полет самолета "Саратовских авиалиний". Выяснилось, что летчики не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе взлета произошло их обледенение.

Петренко подчеркнула, что в результате этого командир воздушного судна Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование, превысив угол наклона машины, после чего она потеряла управляемость и врезалась в землю.

На борту самолета, который выполнял рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли.