Захарова о запрете на въезд Примакову: ОБСЕ не может защитить журналистов

ОБСЕ не может обеспечить присутствие журналистов на своих мероприятиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее власти Украины запретили въезд в страну российскому журналисту Евгению Примакову. Он должен был выступить на конференции "Укрепление свободы массмедиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта", и тем нелепее выглядит этот запрет.

"Примаков ехал не на Украину, а на международную конференцию ОБСЕ", — подчеркнула Захарова. Его миссия была мирной — рассказать о гуманитарном праве для журналистов, работающих в горячих точках. Однако попасть на конференцию ему так и не удалось. При этом, журналист не получил никакой поддержки со стороны ОБСЕ.

"О какой свободе слова на Украине можно говорить", — негодует Захарова.

Впрочем, россияне все же имели возможность высказаться. Точнее, журналисты, имеющие российское гражданство, такие как Бабченко.

"Последний случай с Бабченко всех потряс. Медийный герой, олицетворяющий все ценности, которые навязывает украинскому обществу СБУ, но при этом не отказывающийся от журналистской профессии, призывает схватить Примакова и выменять на украинцев. Люди, подобные Бабченко, разжигают межнациональную ненависть. То, чем занимается Бабченко и компания — чистой воды провокация и подстрекательство", — подчеркнула Захарова.

Реакции ОБСЕ на пост Аркадия Бабченко не последовало.

"Почему Дезир никак не отреагировал и не сказал, что такие вещи недопустимы для всемирно известного журналиста. Это же абсурд!" — возмущена Мария Захарова. Возникает вопрос: имеет ли право организация, которая не может обеспечить присутствие и безопасность специалистов на своих конференциях, вообще проводить такие мероприятия.