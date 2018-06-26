Россия заплатит взносы, если в ПАСЕ восстановят ее права

РФ готова быть одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы (СЕ), то есть вернуться к полной выплате взноса в бюджет этой организации, но при условии возвращения в полном объеме полномочий делегации России.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, общаясь с журналистами в Страсбурге.

Он подчеркнул, что Москва трижды шла на компромисс, а в ответ ее лишали права голоса, критиковали и вешали всякие ярлыки.

Слуцкий подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с СЕ, в том числе по финансовым моментам, но в вопросе взносов ее позиция тверда: пересмотра не будет.

Депутат призвал вернуть РФ к полноформатному сотрудничеству, и тогда Россия будет готова платить свои взносы Совету Европы.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщил, что в ходе общения с руководством РФ беседовал на тему российских взносов, но поскольку не получил полномочий на конкретные переговоры, предложил ждать до 30 июня 2018 года – очередного крайнего срока платежей.

По этому поводу Слуцкий отметил, что денег у организации осталось немного, по его прикидкам, до начала 2019 года и поэтому, Ягланд, который будет переизбираться на свой пост в ноябре следующего года, находится в непростой ситуации.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия отказалась платить взносы.