От взрыва в техасской больнице погиб один человек, еще 12 пострадали

В результате взрыва, прогремевшего в госпитале Coryell Memorial в Гейтсвилле, штат Техас, погиб один человек, еще 12 пострадали. Все они — строители, работавшие на стройплощадке на территории больницы.

Взорвался электрогенератор, из-за чего порядка 900 зданий в городе были обесточены. Недостроенный корпус, в котором произошел взрыв, частично обрушился, передает FOX44.

Один из очевидцев, Ричард Дейон, живет в пяти минутах от госпиталя. Он рассказал, что услышал громкий взрыв, от которого задрожали стекла в окнах и двери. Также свидетели сняли взрыв на видео.