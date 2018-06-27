Франция и Аргентина сыграют в 1/8 финала

По итогам матчей 26 июня определились еще две пары соперников по стадии 1/8 финала чемпионата мира в России. Сборная Аргентины сыграет с командой Франции, а хорваты встретятся с датчанами.

Матч Франция – Аргентина пройдет 30 июня в Казани. Хорваты и датчане сыграют 1 июля в Нижнем Новгороде.