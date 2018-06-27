Дания признала, что не может решить вопрос "Северного потока-2"

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен признал, что страна не может решить вопрос "Северного потока-2", так как этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию. "Мы не определились, когда нужно решить окончательно", — отметил Расмуссен на пресс-конференции с журналистами. Он добавил, что решение сложно предсказать.

Дания намерена задержать реализацию проекта или наложить на него вето. Соответствующие законодательные инициативы уже внесены в парламент, передает РИА Новости.

Премьер Расмуссен отметил также, что вопрос следует обсудить на "европейском столе переговоров", обращая серьезнейшее внимание на все вопросы, связанные с Украиной. Так, необходимо взвесить все риски и проанализировать роль Украины как страны, через которую в настоящее время идет транзит топлива в Европу.

Финляндия, Швеция и Германия уже дали разрешение на прокладку газопровода. Компания Nord Stream 2 AG ждет разрешения от Дании.

Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, желающие экспортировать в ЕС свой газ, выступили против "Северного потока-2". Он пройдет от России до Германии через Балтийское море.

О своем неодобрении проекта заявили правительства Латвии, Литвы и Польши. По их мнению, это – политический проект. Но Россия много раз призывала не считать "Северный поток-2" инструментом влияния. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это – исключительно экономический проект.