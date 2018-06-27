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27 июня 201806:15

В Германии не прекращается политический кризис из-за нелегалов

Президент Германии раскритиковал правительство страны. Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен противоречиями в правящей коалиции. Христианско-демократический и христианско-социальный союзы не могут сойтись в вопросе миграции.

Последний, включая министра внутренних дел ФРГ, выступил за то, чтобы закрыть границы для беженцев, если Евросоюз на ближайшем саммите не найдет общего решения.

В свою очередь, канцлер Ангела Меркель, лидер партии ХДС, пообещала в случае таких односторонних мер вывести главу МВД из состава правительства. Вопрос должны решить до первого июля, и в эти дни некоторые предрекают даже распад правящего альянса ФРГ.

Вот и президент Германии назвал эти дебаты "беспощадными спорами о разрешимых проблемах".

Консультации партий продолжаются.

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