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27 июня 201806:37

Генеральные прокуроры 17 штатов решили судиться с Трампом

EPA

Генеральные прокуроры сразу 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа. Они недовольны его политикой, а именно – громкой темой разделения мигрантских семей на границе Мексики и США.

И хотя Трамп под давлением общественного мнения уже подписал указ, который рекомендует не отделять детей от родителей при задержании, правозащитники все равно негодуют. С начала апреля из-за так называемой политики "нулевой терпимости" к незаконному пересечению границы почти две с половиной тысячи детей разлучили с родителями, напоминает телеканал "Россия 24".

Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призывает мигрантов не рисковать. Находясь с визитом в Бразилии, Пенс заявил, что не стоит и пытаться попасть в Штаты нелегально. "Если у вас нет законных оснований, не приезжайте в США вообще" — подытожил он.

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