Регулятор отозвал лицензию у банка "Рублев"

"Рублев" лишился лицензии. Ее у московского банка отозвал Банк России 27 июня. Такое решение регулятор банковской деятельности принял в связи с неисполнением банком требований российского законодательства и нормативов Центробанка.

Столичный банк выбрал следующую модель поведения на рынке. Он привлекал деньги вкладчиков, которые вкладывал в активы сомнительного качества. Формирование по требованию Банка России адекватных принятым рискам резервов привело к полной утрате собственных средств (капитала). В результате в банке собственные средства опустились ниже 2% и стали ниже уставного капитала на дату регистрации кредитно-банковского учреждения.

Банк "Рублев" уже несколько раз попадал в зону пристального внимания со стороны Центробанка. В частности один раз Банк России вводил ограничения на привлечение вкладов населения, а один раз налагал на эту деятельность полный запрет. В банк "Рублев" назначена временная администрация. На 1 июня банк занимал 176 место в банковской системе России.