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Конфликт между Кореями 1 час назад
Пока не видит Трамп: КНДР усиленно модернизирует ядерный центр в Йонбене
Северная Корея модернизирует ядерный центр в Йонбене. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировал Институт США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
Неясно, работает ли ядерный реактор в Йонбене, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Хилл". В северокорейском ядерном центре продолжают обычную деятельность вплоть до распоряжения от лидера КНДР Ким Чен Ына: возводят новую насосную установку для охлаждения реактора, новые постройки и уже завершили строительство резервуара с водой для охлаждения реактора по производству плутония. В частности, появилось небольшое строение неопределенного назначения рядом с башней охлаждения теплоэнергобока при химической лаборатории и два новых здания недалеко от экспериментального реактора на легкой воде. В одном из зданий может располагаться конструкторское бюро центра, назначение другого неизвестно.
Ким Чен Ын в Сингапуре 12 июня встречался с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи Кима и Трампа было подписано соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова. Дональд Трамп после саммита заявил, что Северная Корея начала сворачивать свою ядерную программу. В конце мая 2018 года в КНДР был полностью демонтирован полигон для проведения ядерных взрывов "Пунгери". В мае здесь были взорваны три из четырех туннелей, которые вели в подземные штольни.
Впрочем, перспективы ядерного разоружения Северной Кореи не помешали Дональду Трампу еще на год продлить санкции в отношении Пхеньяна.
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен подчеркнул, что на пути денуклеаризации Корейского полуострова могут еще возникнуть серьезные проблемы, но они уже не такие непреодолимые как были ранее. При этом глава южнокорейского правительства добавил, что сотрудничество между двумя Кореями до снятия санкций ООН по инфраструктурным проектам будет носить ограниченный характер. "Но сейчас Ким Чен Ыну уже трудно вернуться к эре военной конфронтации", — подчеркнул премьер Южной Кореи.
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