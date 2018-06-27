Картонный Хавьер пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция ищет мексиканского болельщика Хавьера, которого на весь мир прославила его картонная копия, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, Хавьер находится в одном из отделов полиции, куда был якобы доставлен в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, как сообщили в экстренных службах региона, информация о том, что Хавьера доставили в райотдел представители МВД, не соответствует действительности.

"Никто не обращался в полицию с заявлениями по поводу пропажи болельщика. При этом все патрульные наряды имеют ориентировки на установление местонахождения мексиканца", — сказали в полиции.

Футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, прославился тем, что друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали Картонным Хавьером и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Настоящего Хавьера позже увидели в Воронеже, где мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону.

Ранее друзья болельщика Хавьера сообщили, что вместе с ними приедут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.