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27 июня 201811:36

Украинский военный рассказал, как передавал Сенцову взрывчатку

В Киеве на конференции ОБСЕ о свободе прессы появился человек в военной форме, рассказавший, что перевозил в Крым сверток со взрывчаткой для Олега Сенцова, который собирался устроить в Крыму теракт.

По словам мужчины, который не представился, именно он в 2014 году ввез в Крым предмет, из-за которого потом осудили Сенцова. Речь шла о взрывчатке. Как сообщает РИА Новости, военный объяснил, что решил сейчас рассказать об этом, чтобы украинские спецслужбы нашли предателя, который сдал Сенцова российским властям. Он считает "двадцатку", которую получил Сенцов, практически смертным приговором.

"Тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали", — сказал мужчина.

Сенцов был задержан и приговорен к 20 годам колонии строгого режима, напоминает "Россия 24". Украинские власти, правда, утверждают, что осужденный "известный режиссер" и "ни в чем не виноват".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что абсолютно неважно, кем себя признает или не признает Сенцов. Имеет значение только то, кем он является де-юре, а он осужден по очень тяжкой статье.

В мае Сенцов, который отбывает срок в ямальской колонии, объявил голодовку. Его кормят смесью для энтерального питания Nutridrink.

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