Поток воды из прорванной трубы разбил стекла в магазинах и затопил улицу. Видео

Коммунальщики Барнаула помимо ликвидации последствий непогоды, случившейся накануне, сталкиваются с новыми трудностями. Так, сегодня утром, 27 июня, в центре города прорвало трубу, и поток воды разбил стекла в здании неподалеку.

Из-за аварии провалилась часть тротуара и газона, улица оказалась полностью затопленной, и на проспекте возникли дорожные заторы. На месте происшествия работают коммунальные службы, а местные жители по-прежнему жалуются на отсутствие воды в домах.