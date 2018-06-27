"Манчестер Юнайтед" хочет купить Сон Хын Мина

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Южной Кореи и "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Лондонцы готовы продать 25-летнего корейца не менее, чем за 70 миллионов.

Сам Сон Хын Мин также хотел бы перейти в другой клуб, так считает, что в составе "Тоттенхэма" он не сможет выиграть звание чемпиона Англии. Корейским нападающим интересуется также "Ливерпуль", но наибольшие шансы приобрести Сона у "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" же намерен выручить от продажи корейца 70 миллионов евро.

На чемпионате мира 2018 Сон Хын Мин сыграл две встречи и забил 1 мяч. Встречу со сборной Германии капитан южнокорейской сборной может пропустить из-за повреждения.