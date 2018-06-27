Путин вручает награды в Екатерининском зале Кремлевского дворца

В Кремле, вручая государственные награды деятелям различных сфер, президент РФ Владимир Путин отметил, что их достижения и победы — являются значимым вкладом в развитие России, а их жизнь — пример напряженного труда и стремления добиваться прорывов, передает телеканал "Россия 24".

27 июня Путин вручает госнаграды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства, в числе награждаемых — артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш и пианист Денис Мацуев​​​.

"Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. И, конечно, у этого вклада есть огромное нравственное значение. Ваша жизнь — это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше, добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему", — сказал Путин.

"Среди награжденных — и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так известны, но всех вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и отечеству", — отметил глава государства.

Также награды вручат лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.

По традиции церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.