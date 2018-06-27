Сергей Игнашевич: постараемся найти у испанцев слабые места

Сборная России продолжает подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании. Встреча пройдет в Москве, на стадионе "Лужники" 1 июля. Канал "Россия 1" и Вести.Ru будут транслировать матч в прямом эфире.

Самый опытный футболист сборной России 38-летний защитник Сергей Игнашевич поделился с журналистами своим мнением о предстоящей игре с испанцами. "Испания сильна командной игрой, угрозы можно ждать не только от форварда Диего Косты, но и от других, — приводит слова Игнашевича РИА Новости. — И это осложняет нам ситуацию. Провокаций сейчас стало гораздо меньше, есть VAR (система видеопомощи арбитрам). Испания набрала (в группе) пять очков, команда играет в тот же футбол, что и в предыдущие годы. Защита поджимает высоко, что дает сборной России шансы на контратаки".

Игнашевич считает, что для сборной России не было большой разницы с кем играть в 1/8 финала, — с испанцами или португальцами. Откровенно говорю: нет никакой разницы, португальцы и испанцы играют в совершенно разный футбол. Еще неизвестно, с кем было бы сложнее играть. Постараемся использовать слабости у испанцев, если они есть, конечно. Наша задача — хорошо подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей, даже чуть больше. Если нужно, будем еще больше бегать и прессинговать их. Постараемся использовать недочеты, которые были на групповом этапе у Испании. Она играет высоко, оставляет свободные зоны у себя. Надеюсь, что, как марокканцы и иранцы, мы воспользуемся этим",