Выглядит на 5 баллов: омбудсмен не знает, за счет чего держится Сенцов

Голодающий украинский режиссер Олег Сенцов выглядит хорошо, общается спокойно, ни на что не жалуется. Не понятно, за счет каких резервов он держится, но чувствует он себя на 5 баллов, заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

Слухи, будто заключенного кормят насильно, омбудсмен назвал полным бредом, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, режиссера Олега Сенцова признали виновным в подготовке теракта на полуострове Крым. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строго режима.

Украинский режиссер уже больше месяца отказывается от еды. Однако, как заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, Сенцов получает питание через капельницу. Причем он не просто не похудел за время голодовки, но даже набрал 2 килограмма.