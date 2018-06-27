Оползень во Вьетнаме похоронил под тоннами грязи два работающих экскаватора. Видео

Целую неделю во вьетнамской провинции Лайтяу идут дожди. Реки, вышедшие из берегов, обильные оползни и потоки, сносящие все на своем пути, разрушают целые поселения. От стихийного бедствия уже погибло больше тридцати человек, повреждены тысячи гектаров посевов риса и кукурузы и разрушено несколько мостов.

Вчера, 26 июня, когда очевидцы снимали на видео работу двух экскаваторов, расчищающих в Лайтяу дорогу, внезапно обрушившийся оползень снес огромные машины в овраг и похоронил их под тысячами кубометров грязи, земли и камней.

К счастью, оба водителя успели выпрыгнуть из кабин. Позже их откопали спасатели и отвезли к врачам. В настоящее время они лежат в больнице с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что их жизням сейчас ничего не угрожает.